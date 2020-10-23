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    Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 18 yaşındaki genç öldü

    Kadın sürücünün kullandığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 23.10.2020 - 12:20
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:25
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    Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 18 yaşındaki genç öldü

    Hatice Çiçekal (34) yönetimindeki 78 SU 028 plakalı otomobil, Sivas Kangal-Divriği karayolunun Mürsel köyü Çeşme mevkisinde şarampole devrildi.

    Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Saray (65) ve Sümeyye Çiçekal (26), Ayşe (37) ve Aysima Nihal (1) ile Muhammed Berkay Kürekçi (18) yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kürekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Sivas ta otomobil şarampole devrildi: 18 yaşındaki genç öldü #1

    Sivas ta otomobil şarampole devrildi: 18 yaşındaki genç öldü #2

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