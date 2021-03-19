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    Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan kurtulan vatandaşlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 10:00
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    Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Sivas'ın merkez Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıktı.

    YARALANAN OLMADI

    O esnada kaldırımda bulunan vatandaşlar, otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

    Kimsenin yaralanmadığı kaza, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular VİDEO

    Sivas kaza

    Sivas kaza

    Sivas kaza

    Sivas kaza

    Sivas kaza

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