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Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan kurtulan vatandaşlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 19.03.2021 - 09:28
- Güncelleme : 19.03.2021 - 10:00
Sivas'ın merkez Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıktı.
YARALANAN OLMADI
O esnada kaldırımda bulunan vatandaşlar, otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.
Kimsenin yaralanmadığı kaza, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular VİDEO