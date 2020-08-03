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    Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

    Refüje çarpıp takla atan araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza anı, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 17:12
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    Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 18 yaşındaki Ö.D.'nin kullandığı 06 AN 1624 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun refüjlerine çarparak takla attı.

    3 YARALI

    Kazada sürücü Ö.D. ile araçta bulunan H.D. (18), B.Y. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşanan kaza anı da güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin motorunun yerinden çıkarak savrulması dikkat çekti.

    Sivas'ta otomobilin motoru yuvasından fırladı

    Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı #1

    Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı #2

    Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı #3

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