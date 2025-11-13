Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

- Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yunus Kayışoğlu'nun hayatını kaybettiğini, diğer sürücü ve Ali T.'nin yaralandığını belirledi.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta Suşehri-Zara kara yolunda seyir halinde olan Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki otomobil, Kekeç köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muammer T. (39) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Haber verilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından Yunus Kayışoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, Muammer T. ile aynı araçta bulunan Ali T. (41) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.