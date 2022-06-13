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    Sivas'ta otobüs cayır cayır yandı

    Nedeni bilinmeyen bir şekilde yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • 13.06.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:52
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    Sivas'ta otobüs cayır cayır yandı

    Sivas'ın şehir merkezinde bulunan Tuzlugöl Mahallesi’nde talihsiz bir olay yaşandı.

    Gazi Yıldırım’a ait olan halk otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Tamamen yandı

    Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs cayır cayır yanarken çevredeki vatandaşlar olayın yaşandığı yere itfaiye ekiplerini çağırdı.

    Kullanılamaz hale geldi

    Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Alevlere teslim olan otobüsün yanma anları çevredekiler tarafından işte böyle kaydedildi.

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