Ürünlerini kaldırıma dizen manavdan rahatsızlık duyduğu belirtilen pazarcıların manavla tartışması sonucunda sebze ve meyveler yollara döküldü.

Saat 13.00 sıralarında Sivas'taki Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde manav işleten A.T.'nin sattığı ürünleri pazar yolu üzerindeki kaldırıma dizmesi nedeni ile tartışma çıktı.

Manav ile pazarcılar arasında bir süredir devam eden tartışma bugün de tekrarlandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup pazarcı, manavın önünde bulunan malzemeleri dağıttı.

MANAV ÇALIŞANLARI TOPLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelişiyle gerginlik son bulurken, manav dükkanında maddi hasar meydana geldi. Yerlere dağılan sebze ve meyveleri manav çalışanları toplamaya çalıştı. Polis ekipleri olaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Sivas'ta pazarcılarla manavın kavgası sonucu ürünler yere saçıldı VİDEO





























