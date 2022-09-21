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    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı

    Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Polisin kazadan yara almadan kurtulan yaşlı adamla yakından ilgilenmesi ise takdir topladı.
    • 21.09.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 16:56
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    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı

    Sivas-Ankara karayolu Karşıyaka Kavşağı'nda, H.Ö. idaresindeki 58 DA 495 plakalı otomobil ile C.H. yönetimindeki 41 TG 589 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan yaşlı adam kazadan yara almadan kurtuldu.

    Polisten takdir toplayan yaklaşım

    Trafik polisinin yaşlı adamla yakından ilgilenmesi ise takdir topladı.

    Yaşlı adamın koluna giren polis memuru, sakinleştirdiği adamı yaralanmamış olsa da ambulansla hastaneye göndermek istedi.

    Ambulansa binmek istemedi, hastaneye araçla gönderildi

    Yaşlı adam, ambulansa binmek istemeyince bir otomobile bindirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı #1

    Sivas ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı #2

    Sivas ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı #3

    Sivas ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı #4


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