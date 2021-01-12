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    Sivas'ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı

    Polisin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 07:40
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    Sivas'ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı

    Sivas’ın Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan B.A. (16) yönetimindeki 34 BTH 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ilk olarak seyir halindeki Mehmet Şahin yönetimindeki 58 AH 354 plakalı araca daha sonra ise kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

    ÇARPTIKTAN SONRA KAÇMAYA DEVAM ETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

    Çarpma sonrası kaçmaya devam eden aracı, 100 metre sonra polis ekipleri durdurdu.

    Kazada A.Y., D.A., S.T., ve M.Ş., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Sivas ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı #1

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Sürücü B.A. ile yanında bulunan B.S. (17) ise gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonda ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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    Sivas ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı: 4 yaralı #10

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