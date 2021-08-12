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    Sivas'ta randevusunu beklemeyen hasta, doktoru yaraladı

    Randevu saatinden önce muayene olmak isteyince uyarılan A.T.B.'nin sertçe kapattığı kapının başına çarpmasıyla birlikte Dr. Serhat Otugüzel, başından yara aldı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:46
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    Sivas'ta randevusunu beklemeyen hasta, doktoru yaraladı

    Saat 10.30 sıralarında, Sivas Devlet Hastanesi'nde polikliniklerin bulunduğu binada muayene olmak isteyen A.T.B., Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasının önüne gitti.

    Şahıs, randevu saatinden önce içeri girmeye çalıştı.

    A.T.B., randevu saatinin hatırlatılması üzerine tepki gösterdi.

    DOKTOR BAŞINDAN YARALANDI

    A.T.B., doktorun kendisini uyardığı sırada, muayene odasının kapısını sertçe kapattı. Kapının önünde uyarı yapan Dr. Otugüzel ise başına çarpmasıyla hafif yaralandı.

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    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Serhat Otugüzel acil serviste tedavi edilirken, A.T.B. de hastane polisi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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