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Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.