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Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
- 07.06.2022 - 22:01
Sivas ilçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı.
Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Sivas- Kayseri karayolu ulaşıma kapatıldı
Sivas- Kayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu.
DHA'nın haberine göre Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı.