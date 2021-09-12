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    Sivas'ta sahipli köpek, polise ve bekçiye saldırdı

    Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı.
    • AA
    • 12.09.2021 - 07:04
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    Sivas'ta sahipli köpek, polise ve bekçiye saldırdı

    Sivas Yenimahalle 3. Sokak'ta yasaklı bir köpek gezdirildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    BEKÇİYİ ISIRDI, POLİS KOŞARKEN YARALANDI

    Bu sırada 16 yaşındaki K.T'nin köpeği, saldırdığı bekçiyi ayağından ısırdı.

    Olayda bir polis memuru da koşarken düşerek hafif yaralandı.

    Yaralı bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sivas ta sahipli köpek, polise ve bekçiye saldırdı #1

    KÖPEKLER VE SAHİBİ YAKALANDI

    Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

    Köpeğin sahibi K.T. de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldü.

    Olayın ardından aynı yerde başka bir saldırgan köpek daha olduğu yönünde ihbar alan ekipler tekrar bölgeye geldi.

    Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından sahipsiz olduğu öğrenilen diğer saldırgan köpeği de barınağa götürdü.

    Sivas ta sahipli köpek, polise ve bekçiye saldırdı #2

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