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    Sivas'ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

    20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 17:30
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    Sivas'ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

    Sivas Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda 41 yaşındaki E.A. yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan aracı görenler ise olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    1 ÖLÜ, 5 YARALI

    Kazada, otomobilde bulunan 66 yaşındaki G.A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan sürücü ile 33 yaşındaki  P.A., 6 yaşındaki E.Ş., 15 yaşındaki M.F.A. ve 11 yaşındaki O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sevk edildi.

    Sivas ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı #1

    Sivas ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı #2

    Sivas ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı #3

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