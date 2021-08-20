Sivas'ta şarampolden yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda 41 yaşındaki E.A. yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan aracı görenler ise olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, otomobilde bulunan 66 yaşındaki G.A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile 33 yaşındaki P.A., 6 yaşındaki E.Ş., 15 yaşındaki M.F.A. ve 11 yaşındaki O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sevk edildi.