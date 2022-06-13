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    Sivas’ta selin gelişi

    Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
    • 13.06.2022 - 17:43
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    Sivas’ta selin gelişi

    Kuvvetli yağış Sivas ve çevresinde de etkisini sürdürüyor…

    Yağışın neden olduğu sel ve taşkınlar, kentin Gemerek ilçesinde küçük çaplı hasarlara neden oldu.

    İHA’nın haberine göre sel bazı bölgelerde felakete sebep olunca, ilçe sakinleri de panik yaşadı.

    Selin gelişini çekti

    Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, durumun vahametini daha da ortaya koydu.

    Görüntülerde o vatandaşın bir yandan seli görüntülemeye çalıştığı diğer yandan da yanındakilerden belediye ekiplerini arayıp uyarlamalarını istemesi yer aldı.

    Sivas’ta selin gelişi #1

    Sivas’ta selin gelişi #2

    Sivas’ta selin gelişi #3

    Sivas’ta selin gelişi #4


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