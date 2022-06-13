Sivas’ta selin gelişi

Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kuvvetli yağış Sivas ve çevresinde de etkisini sürdürüyor…

Yağışın neden olduğu sel ve taşkınlar, kentin Gemerek ilçesinde küçük çaplı hasarlara neden oldu.

İHA’nın haberine göre sel bazı bölgelerde felakete sebep olunca, ilçe sakinleri de panik yaşadı.

Selin gelişini çekti

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, durumun vahametini daha da ortaya koydu.

Görüntülerde o vatandaşın bir yandan seli görüntülemeye çalıştığı diğer yandan da yanındakilerden belediye ekiplerini arayıp uyarlamalarını istemesi yer aldı.