Sivas'ta servis aracı ile minibüs çarpıştı İnönü Mahallesi'nde servis aracının minibüse yandan çarpması sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde ilerleyen A.T. idaresindeki 58 S 0053 plakalı servis aracı, kavşağa çıktı.

Araç bu sırada A.Ö. idaresindeki 61 VL 978 plakalı minibüse yandan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası minibüs yan yattı. Serviste yolcu olarak bulunan A.T., minibüste yolcu olarak bulunan Ö.Ö., Y.G., A.G. ve Y.A. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere yönlendirildi.