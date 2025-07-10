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Sivas'ta seyir halindeki araca arkadan çarptı: 5 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında aynı istikamette gitmekte olan araca arkadan çarpan araç kazaya neden oldu. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İHA İHA
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Sivas'ta seyir halindeki araca arkadan çarptı: 5 yaralı

Sivas-Malatya karayolu Sivas Merkez ilçe sınırları içerisindeki Taşlıdere mevkiinde bir kaza yaşandı.

M.Ö., sevk ve idaresindeki 34 HPS 209 Skoda marka araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi.

ARKADAN ÇARPTI

Önünde seyretmekte olan E.K., sevk ve idaresindeki 34 MKM 546 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu.

3 KİŞİ YARALANDI 

Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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