Sivas'ta seyir halindeki araca arkadan çarptı: 5 yaralı

Sivas-Malatya karayolu Sivas Merkez ilçe sınırları içerisindeki Taşlıdere mevkiinde bir kaza yaşandı.
M.Ö., sevk ve idaresindeki 34 HPS 209 Skoda marka araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi.
ARKADAN ÇARPTI
Önünde seyretmekte olan E.K., sevk ve idaresindeki 34 MKM 546 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu.
3 KİŞİ YARALANDI
Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.