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    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

    Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile evlerin çatıları uçtu, araçlar zarar gördü. Valilikten yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
    • AA
    • 09.05.2021 - 15:26
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    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

    Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    Danışmentgazi Mahallesi TOKİ konutlarında, şiddetli rüzgarın etkisi ile çatılardan parçalar koptu. Kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu.

    Ulu Cami mevkisinde de bir apartmanın çatısından kopan sac parçaları yola savruldu.

    KONUEVİNİN BAHÇESİNE ZARAR VERDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin çatısı da şiddetli rüzgardan zarar gördü.

    Çatıdan kopan parçalara uçarak karşı tarafında bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki konukevinin bahçesine ve bina duvarının bir kısmına zarar verdi.

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #1

    ELEKTRİK NAKİL HATLARI KOPTU

    Şarkışla ilçesinde de binaların çatıları şiddetli rüzgar nedeni ile uçtu.

    Elektrik nakil hatlarının kopmasına neden olan parçalar, 2’nci etap TOKİ evlerinin önündeki araçlara da hasar verdi.

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #2

    6 KÖYDE HASAR VAR

    Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, "4 mahallemizde ve 6 köyümüzde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi neticesinde hasarlar meydana gelmiştir. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #3

    36 BİNA ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

    Valilikten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında ve 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu VİDEO

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #4

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #5

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #6

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #7

     

    Sivas’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu #8

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