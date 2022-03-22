Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk taburcu oldu

Sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, taburcu edildi. Talihsiz çocuğun doktoru, “1-2 aydan sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız” dedi.

12 Mart'ta Sivas kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e (12), çevredeki bir sokak köpeği saldırdı.

Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki 38 ACA 683 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 SAATLİK BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy, geçen hafta taburcu edildi.

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı VİDEO

“2-3 AY İÇERİSİNDE YÜRÜMEYE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ”

Ulu Baran Kalemköy'ün doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirterek, “Leğen kemiği ve bacak kemiğinde kırıklar vardı. Kırıklarını yerine getirdik ve ameliyatını yaptık. Çocuğumuzun 2-3 ay içerisinde yürümeye başlamasını bekliyoruz. Biz sakatlık kalmamasını istiyoruz. Kalıcı bir hasar olacağını düşünmüyoruz.

“SAKATLIK KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Leğen kemiğindeki kırıklar ayrık kırıklar değildi. Onlar yatarak iyileşecek. Çocuklarda genelde hızlı iyileşmeler oluyor. Bacak kemiğinde kırıklar ayrıktı. Onları da açık ameliyatla yerine getirdik. Anatomik olarak da kırıklar yerine geldi. İleride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. Çocuk bu süreçte biraz okulundan uzak kalacak. Ama 1-2 aydan sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşturacağız.” dedi.