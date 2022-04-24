Sivas'ta sokak köpekleri minik Belinay'a saldırdı

Site önündeki 6 köpek tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan 9 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi görüyor.

Başıboş sokak köpekleri bu kez 9 yaşındaki Belinay Özberk'i hedef aldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Belkent Caddesi'ndeki sitenin önünde oynarken saldırıya uğrayan Belinay, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Kulağından, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk Şarkışla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi.

"6 köpeği testereyle kovaladım"

Belinay'ın yardımına koşan komşu Mustafa Akgül, yaklaşık 6 sahipsiz köpeğin saldırdığın söyleyerek "Köpekler çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıyordu. Elimdeki testere ile köpekleri kovaladım ama ben gidene kadar ısırmışlardı." dedi.

AA'nın haberine göre çocuğa saldıran köpekler, olayın yaşandığı bölgeye yakın olan Şarkışla Devlet Hastanesi'nin etrafında da görüldü.