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    Sivas'ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı

    Bilişim sistemleri üzerinden, insanlara link yollayarak hesaplarını ele geçiren şahıslara yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 16:44
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    Sivas'ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı

    Sivas'ta bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    Sosyal medyadan insanların hesaplarına ve bilgilerine, link göndererek ulaşan şüpheliler için 4 ilde operasyon sürdürüldü.

    13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Dolandırıcılık yoluyla kazanç sağlayan 8 şüpheli, 13 farklı adreste eş zamanlı sürdürülen operasyon sonucu yakalandı.

    Sivas ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı #1

    6'SI TUTUKLU 2'Sİ SERBEST

    Ekipler tarafından emniyetteki işlemleri sürdürülen şahıslar adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanarak serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sivas ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı #2

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