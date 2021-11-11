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- Sivas'ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı
Sivas'ta sosyal medya dolandırıcılığından 6 kişi tutuklandı
Bilişim sistemleri üzerinden, insanlara link yollayarak hesaplarını ele geçiren şahıslara yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.
- DHA
- 11.11.2021 - 13:58
- Güncelleme : 11.11.2021 - 16:44
Sivas'ta bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Sosyal medyadan insanların hesaplarına ve bilgilerine, link göndererek ulaşan şüpheliler için 4 ilde operasyon sürdürüldü.
13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Dolandırıcılık yoluyla kazanç sağlayan 8 şüpheli, 13 farklı adreste eş zamanlı sürdürülen operasyon sonucu yakalandı.
6'SI TUTUKLU 2'Sİ SERBEST
Ekipler tarafından emniyetteki işlemleri sürdürülen şahıslar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanarak serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.