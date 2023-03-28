Sivas'ta su kanalına çarparak takla aran araçta 2 kişi yaralandı Gürün ilçesine ilerleyen otomobil sürücüsü, virajı alamadı. Bu etkiyle kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarparak takla attı. Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Kayseri Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine giden S.Ö(48) idaresindeki 34 UB 4663 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucunda su kanalına çarparak takla attı.

Tarlaya uçan otomobilde 2 yaralı

Takla atan araç yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Yan duran otomobilde sürücü ve yolcu olarak bulunan S.Ö(48) ve S.Ö(73) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç sürücüsü S.Ö’nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken yolcu S.Ö.'nün hafif yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.