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- Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Yıldızeli ilçesinde kaybolan iki çocuk, yapılan arama sonucu sulama kanalında bulundu.
- AA
- 05.07.2020 - 22:50
Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.
Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.