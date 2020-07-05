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    Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti

    Yıldızeli ilçesinde kaybolan iki çocuk, yapılan arama sonucu sulama kanalında bulundu.
    • AA
    • 05.07.2020 - 22:50
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    Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti #1

    Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.

    Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti #2

    Sivas'ta su kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti #3

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