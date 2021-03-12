Euro
9.0595
0.92%
Dolar
7.5963
1.61%
Altın
416.36
0.47%
Borsa
1.558
0.11%
Bitcoin
430.351
2.68%
EXEN Coin
14.80
-3.95%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Sivas’ta şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

    Denetim sırasından durdurulan şüpheli bir şahsın üzerinden birçok tarihi eser çıktı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ta şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

    Sivas’ın Zara ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler çalışmalar sırasında bir şahsı durdurdu.

    ÜZERİ ARANDI

    Arama yapılan şahsın üzerinden birçok tarihi eser çıktı.

    Aramalar neticesinde 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.

    MUHAFAZA ALTINA ALINDI

    Eserler, Sivas Müze Müdürlüğü tarafından gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Sivas’ta şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir