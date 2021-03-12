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- Sivas’ta şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
Sivas’ta şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
Denetim sırasından durdurulan şüpheli bir şahsın üzerinden birçok tarihi eser çıktı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
- İHA
- 12.03.2021 - 13:04
- Güncelleme : 12.03.2021 - 13:57
Sivas’ın Zara ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Ekipler çalışmalar sırasında bir şahsı durdurdu.
ÜZERİ ARANDI
Arama yapılan şahsın üzerinden birçok tarihi eser çıktı.
Aramalar neticesinde 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Eserler, Sivas Müze Müdürlüğü tarafından gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.