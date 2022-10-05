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    Sivas'ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde takla atan araçtan fırlayan 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 05.10.2022 - 20:04
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 20:25
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    Sivas'ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü

    Sivas’ın Şarkışla ilçesi Belen mevkiinde gerçekleşen kazada, Dursun Canpolat idaresindeki 58 HE 486 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla atarak şarampole uçtu.

    Takla atan araçta bulunan sürücü Dursun Canpolat, İpek Canpolat ve Ayşe Esen araçtan fırladı.

    Olay yerine ulaşıldığında öldükleri tespit edildi

    Olayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında 3 kişinin de öldüğünü tespit etti.

    İHA'nın haberine göre kazada ölenlerin alıç toplamak için kırsala çıktıkları tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas'ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü VİDEO

    Sivas ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü #1

    Sivas ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü #2

    Sivas ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü #3


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