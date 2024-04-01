Sivas'ta tartıştığı eşini vurarak rehin aldı: Yakalandı Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurarak yaralayan ve daha sonra rehin alan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Kadına şiddetin adresi bu kez Sivas oldu.

Numune kavşakta T.Ö. ile eşi G.Ö., araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Eşini rehin aldı

Tartışmanın hararetlenmesiyle araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Bir süre rehin alınan G.Ö., polis ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı olan G.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alındı

T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)