Sivas'ta tartıştığı eşini vurarak rehin aldı: Yakalandı

Kadına şiddetin adresi bu kez Sivas oldu.
Numune kavşakta T.Ö. ile eşi G.Ö., araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Eşini rehin aldı
Tartışmanın hararetlenmesiyle araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı.
Çevredeki vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Bir süre rehin alınan G.Ö., polis ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı olan G.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alındı
T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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