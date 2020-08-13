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- Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi öldü
Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi öldü
Cinayeti kendisine fotoğraflarla şantaj yapıldığı için işlediğini dile getiren zanlının, sorgusuna devam ediliyor.
- AA
- 13.08.2020 - 17:09
Sivas’ın Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. (42), tanıdığı M.P.'yi, Sivas-Malatya karayolundaki 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyledi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.P.'nin cesedini buldu.
M.P.'nin cesedi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, K.A. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ
Olayla ilgili soruşturma sürerken; zanlının, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla M.P.'yi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürüldü.