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Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi öldü

Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi öldü

Cinayeti kendisine fotoğraflarla şantaj yapıldığı için işlediğini dile getiren zanlının, sorgusuna devam ediliyor.