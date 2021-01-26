- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı
Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı
Tartıştığı eşi tarafından darbedilen H.A. hastaneye kaldırılırken, olay sonrası evden kaçan M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
- 26.01.2021 - 15:14
Sivas'ın Huzur Mahallesi'nde yaşayan M.A. ve H.A. çifti arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KOCASINA SOPA VE SATIRLA SALDIRDI
Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak evden kaçtı. H.A. ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRLDI
Yaralı adam, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.