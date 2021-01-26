Euro
8.9521
-0.53%
Dolar
7.3715
-0.45%
Altın
439.29
-0.57%
Borsa
1.538
-0.16%
Bitcoin
236.540
-3.18%
EXEN Coin
18.35
-1.29%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı

    Tartıştığı eşi tarafından darbedilen H.A. hastaneye kaldırılırken, olay sonrası evden kaçan M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı

    Sivas'ın Huzur Mahallesi'nde yaşayan M.A. ve H.A. çifti arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KOCASINA SOPA VE SATIRLA SALDIRDI

    Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak evden kaçtı. H.A. ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

    YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRLDI

    Yaralı adam, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sivas ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı #1

    Sivas ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı #2

    Sivas ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir