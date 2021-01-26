Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı

Sivas'ta tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı

Tartıştığı eşi tarafından darbedilen H.A. hastaneye kaldırılırken, olay sonrası evden kaçan M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'ın Huzur Mahallesi'nde yaşayan M.A. ve H.A. çifti arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KOCASINA SOPA VE SATIRLA SALDIRDI

Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak evden kaçtı. H.A. ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRLDI

Yaralı adam, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.