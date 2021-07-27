Kontrolsüz sulama ve sıcak havaların etkisi ile Kızılırmak Nehri’ni besleyen Tecer Irmağı’nın, Ulaş ilçesinden geçen yatağı tamamen kurudu.

Sivas' ta kontrolsüz sulama ve etkili olan sıcak hava nedeniyle Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan Tecer Dağı'ndan çıkarak Kızılırmak Nehri'ne dökülen Tecer Irmağı'nın, ilçeden geçen kısımları tamamen kurudu.

Yakın zamana kadar temiz ve gür bir şekilde akan ırmağın ilçe içinden geçen yatağı boş kaldı.

Kuruyan ırmağın son durumu, drone ile havadan görüntülendi.

Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, Kızılırmak Nehri'nin beslenmesinde Tecer Irmağı'nın önemli bir kol olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Artık Tecer Irmağı'nın yatağı üzerinde yürüyebiliyoruz. Geçmiş yıllarda buralar dolu dolu akıyordu. Kuraklıktan dolayı şu an zemindeyiz.

“ÇOK TEMİZ BİR SUYUMUZ VARDI”

Gerçekten acı verici bir durum. Bizim gençliğimizden yakın bir zamana kadar insanlar burada yüzüyordu, kadınlarımız halı ve yünlerini dahi yıkarlardı. Çünkü çok temiz bir suyumuz vardı. Şimdi maalesef kanalizasyon atıkları olsun, çevre kirliliği olsun had safhaya ulaştı.





“TECER IRMAĞI ARTIK BİTMİŞ DURUMDA"

Halk sağlığı açısından da artık ilçemizi tehdit eder bir hale geldi. Çevredeki tarım üreticileri de 24 saat boyunca vahşi sulama yapıyor. Irmak yatağına gelecek su kalmıyor. Dolayısıyla burada yaşayan bütün canlılarımızın ölümüne sebep oluyor. Ben su ürünleri mühendisi olarak bu durumdan son derece üzüntü duyuyorum. Buradaki canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için suyun ırmak yatağında olması gerekiyor. Burası tarımsal sulamada bölge çiftçisine hayat veren bir ırmaktı. Şu anda herhangi bir su akışı yok. Zeminin üzerinde geziyoruz. Bölge çiftçisi de son derece mağdur. Tecer Irmağı artık bitmiş durumda.”

Sivas’ta Tecer Irmağı tamamen kurudu VİDEO



“CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ”

İlçe sakinlerinden İsrafil Avcı ise şu ifadeleri kullandı:

“Evim hemen ırmak kenarında. Maalesef hoş bir görüntü değil. Evlerde şu an kokudan dolayı camlarımızı açamıyoruz.





“HER TARAF PİSLİK İÇİNDE”

Önceden burada oldukça fazla su vardı. Gençlerimiz yüzüyor, balık tutuyorlardı. Şu anki durum ortada. Futbol takımları gelse burada ırmak zemininde maç yaparlar. İlerde tarlalar sulanıyor ama burası hiç kimsenin umurunda değil. Her taraf pislik içerisinde. Yetkililerden konuya el atmalarını Ulaş halkı olarak rica ediyoruz.”