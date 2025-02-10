Sivas'ta tır dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 29 göçmen tespit edildi.
Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Göçmenleri menfaat karşılığı taşımaktan gözaltına alınan tır sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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