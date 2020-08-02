- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü
Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü
Köpeğe çarpmamak için fren yapan tırın dorse kapağı açılırken, tonlarca kaskas et yol kenarına döküldü.
- AA
- 02.08.2020 - 12:48
- Güncelleme : 02.08.2020 - 12:48
Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kenan Temiz'in kullandığı 68 AAU 571 plakalı tır, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.
ETLER YOLA SAVRULDU
Bu sırada tırın dorse kapağı açılırken, yüklü olan tonlarca karkas et yola döküldü. Etler toplanıp temizlendikten sonra iş makinesi yardımıyla başka araca yüklendi.
Öte yandan etlerin, Mehmetçik Vakfına ait olduğu ve Malatya'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi.