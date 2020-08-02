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    Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü

    Köpeğe çarpmamak için fren yapan tırın dorse kapağı açılırken, tonlarca kaskas et yol kenarına döküldü.
    • AA
    • 02.08.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 12:48
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    Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü

    Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kenan Temiz'in kullandığı 68 AAU 571 plakalı tır, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

    ETLER YOLA SAVRULDU

    Bu sırada tırın dorse kapağı açılırken, yüklü olan tonlarca karkas et yola döküldü. Etler toplanıp temizlendikten sonra iş makinesi yardımıyla başka araca yüklendi.

    Öte yandan etlerin, Mehmetçik Vakfına ait olduğu ve Malatya'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi.

    Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü #1

    Sivas'ta tırdaki etler yola döküldü #2

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