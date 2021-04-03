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    Sivas'ta tırnakçılık çetesine gözaltı

    Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 kişilik kadın çetesi polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 13:19
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    Sivas'ta tırnakçılık çetesine gözaltı

    Sivas’ta geçtiğimiz gün öğle saatlerine kadar çok sayıda iş yerinde hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı yaşandı.

    Olaylar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaylara karıştıkları tespit edilen 5 kadını kısa sürede yakaladı.

    TIRNAKÇILIK İÇİN KIRIKKALE'DEN GELDİLER

    Ekiplere zorluk çıkaran çete, ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kadınların Kırıkkale’den Sivas’a hırsızlık ve tırnakçılık yapmak için geldiği öğrenildi.

    Sivas ta tırnakçılık çetesine gözaltı #1

    EMNİYET: ESNAFLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN

    Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Sivas Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, “Esnaflarımızı küçük meblağlı satışlara 100 - 200 TL gibi yüksek tutarlar ödeyenlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

    Sivas'ta tırnakçı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı

    Sivas ta tırnakçılık çetesine gözaltı #2

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