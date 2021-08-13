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    Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

    İki otomobilin çarpışmasın sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:06
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    Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

    Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda, H.P. idaresindeki 58 SA 572 plakalı otomobil ile İ.S. idaresindeki 34 DEL 474 plakalı otomobil çarpıştı.  Kazada sürücüler yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı VİDEO

    Sivas ta trafik kazası: 3 yaralı #1

    Sivas ta trafik kazası: 3 yaralı #2

    Sivas ta trafik kazası: 3 yaralı #3

    Sivas ta trafik kazası: 3 yaralı #4

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