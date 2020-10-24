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    Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 26 işçi yaralandı.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 09:48
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    Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi

    Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bölgede yapımı devam eden tünel inşaatına işçi taşıyan servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    26 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, 5'i ağır, 26 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sivas ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi #1

    Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

    Sivas ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi #2

    Sivas ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi #3

    Sivas ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi #4

    Sivas ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi #5

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