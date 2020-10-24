Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Selena Gomez, oy çağrısı yaptı

Bu sistem ile elinizdeki paranızı arttırın!

Hadise ile Kaan Yıldırım, önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünüyor

Doğru yerdesin! Bu sistem sayesinde kar et!

Azerbaycan, imha ettiği teçhizatların görüntüsünü yayınladı

Yaşam 64