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- Sivas'ta uçuruma giden traktörden atladı
Sivas'ta uçuruma giden traktörden atladı
Kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kurtulmak isterken kaburgaları kırıldı. Yaralı genç, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
- İHA
- 16.10.2021 - 12:42
- Güncelleme : 16.10.2021 - 13:36
Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde R.S. (17) traktör ile tarlayı sürürken traktörün kontrolünü kaybetti.
SON ANDA KURTULDU
Durduramadığı traktör uçuruma doğru giderken üzerinden atlayarak kurtulmak istedi. Bu sırada omuzu ve kaburgaları kırıldı.
Kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı VİDEO
HELİKOPTER YETİŞTİ
R.S olay yerine çağrılan ambulans helikopterle alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.
R.S’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.