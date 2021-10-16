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    Sivas'ta uçuruma giden traktörden atladı

    Kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kurtulmak isterken kaburgaları kırıldı. Yaralı genç, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:36
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    Sivas'ta uçuruma giden traktörden atladı

    Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde R.S. (17) traktör ile tarlayı sürürken traktörün kontrolünü kaybetti.

    SON ANDA KURTULDU

    Durduramadığı traktör uçuruma doğru giderken üzerinden atlayarak kurtulmak istedi. Bu sırada omuzu ve kaburgaları kırıldı.

    Kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı VİDEO

    HELİKOPTER YETİŞTİ

    R.S olay yerine çağrılan ambulans helikopterle alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

    R.S’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Sivas ta uçuruma giden traktörden atladı #1

    Sivas ta uçuruma giden traktörden atladı #2

    Sivas ta uçuruma giden traktörden atladı #3

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