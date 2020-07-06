Dolar
6.8628
0.0451%
Euro
7.7595
0.4089%
Altın
1774.86
-0.0112%
Borsa
117884.77
1.8456%
G. Altın
391.699
-0.1111%
Bitcoin
63113.32
0.5233%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı

    Uyuşturucu madde kullandıktan sonra araç sürdüğü tespit edilen şahıslara 12 bin 666 lira ceza uygulandı.
    • AA
    • 06.07.2020 - 12:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı #1

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde operasyon düzenledi.

    Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda binlerce liralık ceza yazıldı.

    NARKOTİK CEZA YAĞDIRDI

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 5'er yıl süreyle el konuldu.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem uygulandı.

    3 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı #2

    Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı #3

    Görüş Bildir