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- Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı
Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı
Uyuşturucu madde kullandıktan sonra araç sürdüğü tespit edilen şahıslara 12 bin 666 lira ceza uygulandı.
- AA
- 06.07.2020 - 12:52
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde operasyon düzenledi.
Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda binlerce liralık ceza yazıldı.
NARKOTİK CEZA YAĞDIRDI
Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 5'er yıl süreyle el konuldu.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem uygulandı.
3 ŞAHIS TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.