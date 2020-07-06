Sivas'ta uyuşturucu kullanıp araç sürenlere ceza yağdı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde operasyon düzenledi.

Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda binlerce liralık ceza yazıldı.

NARKOTİK CEZA YAĞDIRDI

Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 5'er yıl süreyle el konuldu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem uygulandı.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.