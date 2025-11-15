Sivas’ta üzerinde kar biriken çadır çöktü: 8 koyun telef oldu Kangal ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylada bulunan bir hayvan çadırının çökmesine neden oldu. Çökme sonucu 8 koyun telef olurken, sürüdeki diğer hayvanlar köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Göster Hızlı Özet Sivas Kangal'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir hayvan çadırı çökerek 8 koyun telef oldu.

Köylülerin yardımıyla diğer koyunlar kurtarıldı.

Sivas'ın Havuz köyüne bağlı Karaeski Yaylası'nda koyunlarını otlatan Mehmet Karadağ, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle hayvanlarını yayladaki çadıra aldı. Ancak gece boyunca aralıksız devam eden yağış, çadırın üzerinde yaklaşık 40 santimetre kalınlığında kar birikmesine yol açtı. Kar yükünü taşıyamayan çadır sabah saatlerinde çöktü, içerideki 600 koyun kar altında kaldı. 8 KOYUN TELEF OLDU Sürü sahibi Mehmet Karadağ kendi çabalarıyla hayvanları çıkaramayınca köylülerden yardım istedi. Bölgeye gelen köylüler, iş makinesiyle çadırı kaldırarak hayvanları çıkardı. Yapılan kontrollerde 8 koyunun telef olduğu belirlendi. Kurtarılan diğer koyunlar ise köye götürülerek koruma altına alındı.

