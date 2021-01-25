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    Sivas'ta vaşak, ilçeye indi

    Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 25.01.2021 - 01:32
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 01:38
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    Sivas'ta vaşak, ilçeye indi

    Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas’ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı.

    Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi.

    BİR KÖPEK YAVRUSUNU VE BİR KEDİYİ TELEF ETTİ

    Cedit paşa mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.

    Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, “Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış” dedi.

    Sivas'ta vaşak, ilçeye indi İZLE


    Sivas ta vaşak, ilçeye indi #1

    Sivas ta vaşak, ilçeye indi #2

    Sivas ta vaşak, ilçeye indi #3

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