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- Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı
Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı
Virajı alamayarak yoldan çıkan aracın içindeki 4 kişi kazayı yaralı atlattı.
- İHA
- 13.03.2021 - 11:25
Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bir otomobilin sürücüsü virajı alamadı.
Otomobilin yoldan çıkması ile kaza meydan geldi.
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılarının durumu iyi olduğu öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.