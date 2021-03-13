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    Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı

    Virajı alamayarak yoldan çıkan aracın içindeki 4 kişi kazayı yaralı atlattı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 11:25
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    Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı

    Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bir otomobilin sürücüsü virajı alamadı.

    Otomobilin yoldan çıkması ile kaza meydan geldi.

    Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı #1

    HASTANELERE KALDIRILDILAR

    Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralılarının durumu iyi olduğu öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

    Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sivas’ta virajı alamayan otomobil kaza yaptı #3

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