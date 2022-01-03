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    Sivas'ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi

    Gürün ilçesinde 92 yaşındaki adamın yaşadığı konteyner yanmaya başladı. Yaşlı adam yanarak hayatını kaybederken, yangının soba kovasını değiştirmek isterken yaşandığı düşünülüyor.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 11:37
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    Sivas'ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi

    Sivas’ın Gürün ilçesi Yuva köyünde 92 yaşındaki Celal Almalı'nın yalnız yaşadığı konteynerden alevler yükselmeye başladı.

    YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Alevleri fark eden köylülerin yardımıyla yangın söndürülürken, Celal Almalı'nın cansız bedeni bulundu.

    YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Durum jandarma ekiplerince başlatılan incelemede ise Almalı’nın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor.

    Sivas ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi #1

    Sivas ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi #2

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