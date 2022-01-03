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- Sivas'ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi
Sivas'ta yalnız yaşadığı konteynerde yanarak can verdi
Gürün ilçesinde 92 yaşındaki adamın yaşadığı konteyner yanmaya başladı. Yaşlı adam yanarak hayatını kaybederken, yangının soba kovasını değiştirmek isterken yaşandığı düşünülüyor.
- İHA
- 03.01.2022 - 11:37
Sivas’ın Gürün ilçesi Yuva köyünde 92 yaşındaki Celal Almalı'nın yalnız yaşadığı konteynerden alevler yükselmeye başladı.
YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Alevleri fark eden köylülerin yardımıyla yangın söndürülürken, Celal Almalı'nın cansız bedeni bulundu.
YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Durum jandarma ekiplerince başlatılan incelemede ise Almalı’nın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor.