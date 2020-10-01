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    Sivas'ta yavru köpekler, çuvala koyulup sokağa atıldı

    Sivas'ın Hafik ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 13 yavru köpeği bir çuvala kapatarak sokağa attı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 02:50
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    Sivas'ta yavru köpekler, çuvala koyulup sokağa atıldı

     

    Sivas'ın Hafik ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşayan Osman Gökhan Güven(35), caddede yürürken bir veteriner kliniği önündeki çuvaldan ses geldiğini fark etti. Çuvala yaklaşan Güven, ağzı kapalı çuvalı açtığında içerisinde 13 yavru köpeğin olduğunu gördü.Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi.

    4 YAVRU, İLÇE SAKİNLERİNCE SAHİPLENDİ

    Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri sahiplendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise köpeklerin barınağa yerleştirilmesi için belediyeye haber verdi. Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı.

    Sivas ta yavru köpekler, çuvala koyulup sokağa atıldı #1

    "BU VİCDANSIZLIKTIR, CİNAYETTİR"

    Yavruları bulan Osman Gökhan Güven, "Akşam saatlerinde çuvalı fark ettim. Ağzı kapatılan çuvalın içerisinde 13 tane yavru köpeğimiz vardı. Köpeklerden 4 tanesini çevremizdeki arkadaşlar alarak, sahiplendi. Olayı ilçe emniyete bildirdim. Polisler yavru köpeklerin barınağa verilmesi için çalışma başlattı. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir cinayettir. Bunları bırakanların bulunması için yetkililerin harekete geçmesini istiyorum" dedi.

    Sivas ta yavru köpekler, çuvala koyulup sokağa atıldı #2

    Sivas ta yavru köpekler, çuvala koyulup sokağa atıldı #3

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