Sivas'ta yaya geçidinde kaza

İHA
Sivas’ta meydana gelen kazada yaya geçidinde bir kadına kamyon çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
Altuntabak Mahallesi 56. Sokak'ta meydana gelen olayda kavşağa kontrolsüzce giren bir kamyon, karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı.
Sağlık durumu iyi
Kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kamyonda bulunanların aşağıya inerek kadına yardım etmeye çalıştığı görüldü.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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