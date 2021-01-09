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- Sivas'ta YHT inşaatında koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı
Sivas'ta YHT inşaatında koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan işçinin kolundaki tel, itfaiye personeli tarafından çıkartıldı.
- AA
- 09.01.2021 - 16:50
Sivas’ın Uzuntepe Mahallesi güzergahında Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) sağ koluna çelik tel saplandı.
Kazayı gören iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karaman'ın kolundaki telin bir kısmını kesti.
İTFAİYE KESTİ
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karaman'ın kolundaki tel, doktorların gözetiminde itfaiye personeli tarafından çıkartıldı.
Telin kalan kısmı da hastanede kesilerek alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.