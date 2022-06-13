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    Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

    Pusat küyünde keçilerini otlatırken yıldırım isabet eden 72 yaşındaki Ahmet Ünal, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    • 13.06.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 14:36
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    Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

    Ülke genelinde etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak yağışlar sonrası pek çok ilden olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

    Sivas'ın Hafik ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çoban hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

    Sivas ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti #1

    Sivas ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti #2


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