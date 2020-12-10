Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

Yağdonduran Geçiti'nde, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda, 3 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran Geçidi mevkisinde, 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı.

Kazalarda 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı.

YOĞUN SİS SÜRÜYOR

Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sis ise etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.