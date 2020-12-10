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    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

    Yağdonduran Geçiti'nde, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 12:42
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 12:57
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    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

    Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran Geçidi mevkisinde, 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı.

    Kazalarda 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı.

    JANDARMA ÖNLEM ALDI

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı.

    Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı.

    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu #1

    YOĞUN SİS SÜRÜYOR

    Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sis ise etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.

    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu #2

    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu #3

    Sivas’ta yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu #4

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