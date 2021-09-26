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    Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu

    Sivas'ta bir otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 22:48
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    Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu

    Sivas'tan Yıldızeli ilçesi istikametine giden F.I. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı yönden gelen H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan G.A., T.Ç., G.Ç. ve S.I. yaralandı.

    KAZAYA SEBEP OLAN 4 DOMUZ ÖLDÜ

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan 4 domuz ise öldü.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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