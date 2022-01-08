Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.561
0.00%
BTXN Coin
33.97
4.61%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı

    İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
    • AA
    • 08.01.2022 - 06:47
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 07:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı

    Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ 19 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.

    İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

    Sivas ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı #1

    Sivas ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı #2

    Sivas ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı #3

    Sivas ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı #4

    Sivas ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir