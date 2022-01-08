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- Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı
İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
- AA
- 08.01.2022 - 06:47
- Güncelleme : 08.01.2022 - 07:09
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ 19 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.