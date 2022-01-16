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    Sivas'ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı

    Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
    • AA
    • 16.01.2022 - 08:06
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    Sivas'ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı

    Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ED 9997 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sivas ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı #1

    15 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

    Sivas ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı #2

    Sivas ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı #3

    Sivas ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı #4

    Sivas ta yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 15 yaralı #5


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