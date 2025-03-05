İHA
Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı...
Sivas-Divriği karayolu, Divriği ilçesi Mursal kavşağında meydana gelen olayda, Divriği istikametine seyir halindeki bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜ
Bunun sonucunda tır yoldan çıkarak devrildi.
Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm tırı sardı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Tır alev alev yandı. Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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