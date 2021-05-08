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    Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı

    Gaziantep’ten hareket edip Samsun’a giden yolcu otobüsü, Sivas’ta önce yanlış yola girdi ardından yolcuları ile mahsur kaldı.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 03:05
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 06:57
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    Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı

    Sivas - Ankara karayolu Bedirli kavşağından 1 kilometre içeride, Gaziantep’ten hareket edip Samsun istikametine giden yolcu otobüsü, Yıldızeli istikametine gitmesi gerekirken Bedirli istikametine saptı.

    Sürücü yanlış yolda olduklarını fark edince dar yolda dönmek istedi.

    Manevra yaparken arka tekerleklerini şarampole düşürdü. Otobüsün altı yola oturdu.

    Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı VİDEO

    MAHSUR KALDILAR

    Ön kısmı ise şaha kalktı. Hareket kabiliyetini kaybeden otobüs yolcuları ile mahsur kaldı.

    Otobüsün imdadına yakın köylerdeki traktörler koştu.

    Ancak traktörlerde otobüsü bulunduğu yerden çıkartamadı.

    YOLCULAR ATEŞ YAKIP ISINDI

    Kurtarma çalışması sırasında üşüyen yolcular ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

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