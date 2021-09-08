Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı

Sivas'ta, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çöp kamyonunun altında kalan Leyla Yıldırım (51), yaşamını yitirdi.

Sivas'ta saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta, marketten alışveriş yapan Leyla Yıldırım (51), evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.K. yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.