Euro
10.0246
1.34%
Dolar
8.4744
1.5%
Altın
487.68
1.25%
Borsa
1.434
-1.44%
Bitcoin
395.684
-1.39%
EXEN Coin
24.68
3.82%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı

    Sivas'ta, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çöp kamyonunun altında kalan Leyla Yıldırım (51), yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 22:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı

    Sivas'ta saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta, marketten alışveriş yapan Leyla Yıldırım (51), evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.K. yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

    Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Talihsiz kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

    Sivas ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sivas ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı #2

    Sivas ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında kaldı #3

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir