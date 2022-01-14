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- Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede
Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede
Banka müşterilerinin hesaplarında bulunan paranın eksilmesi yönündeki şikayeti üzerine yapılan incelemede parayı banka müdürünün çektiği belirlendi. Banka müdürü yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 14.01.2022 - 11:18
- Güncelleme : 14.01.2022 - 11:23
Sivas'ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
PARALARI BANKA MÜDÜRÜ ÇEKTİ
Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. (47) tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi.
ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİ
Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.