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    Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede

    Banka müşterilerinin hesaplarında bulunan paranın eksilmesi yönündeki şikayeti üzerine yapılan incelemede parayı banka müdürünün çektiği belirlendi. Banka müdürü yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 11:23
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    Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede

    Sivas'ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

    PARALARI BANKA MÜDÜRÜ ÇEKTİ

    Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. (47) tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi.

    ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİ

    Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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    Sivas ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede #2

    Sivas ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede #3


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